Cueva en restaurante de primera clase: "No sé cómo se come esta h..."

El futbolista Christian Cueva se dio un merecido descanso y tiempo en familia en medio de las Eliminatorias Qatar 2022 , sin embargo, no se imaginó que su salida a un lujoso restaurante se volvería un tendencia en redes sociales.

Bajo ese contexto, Christian Cueva entiende a la perfección lo mencionado y prueba de ello son las palabras que dijo en el restaurante. "No sé cómo ch... se come esta hu..., pero igual me la voy a tragar", precisó nuestro compatriota para las cámaras.