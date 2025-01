Yaco Eskenazi y Sully Saénz: ¿Por qué terminaron su relación?

La expareja estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que ambos se acusaran de infidelidad y en especial se dijera que el excapitán de los "Leones" no podía olvidar a una enamorada del pasado. Por ello, su relación no duró más que un mes.

A pesar de verse muy felices ante las cámaras de América Tv, las chicos reality no pudieron superar diversas pruebas que se les puso en el camino y se conoce que existen otras razones por las que su romance no dio para más.

Después de un largo tiempo de haber puesto punto final a su relación, Yaco y Sully contaron detalles ocultos de su tiempo juntos en "Esto Es Guerra" y fue él quien contó que uno de los motivos por el que decidieron no seguir más fue que no eran compatibles entre ellos y él se sentía que la popular "Gatita" lo limitaba, impidiéndole ser él mismo. “Sí (Me cohibía en muchas cosas y no me dejaba ser yo mismo”, respondió en aquel entonces.