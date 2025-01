Elizabeth Olsen celebra sus 33 años en la mejor etapa de su carrera en el UCM

El éxito de las gemelas afectó a la familia Olsen ya que toda la atención iba hacia ellas. Es más, quería agregar un sobrenombre a su apellido para no vivir como la sombra de sus hermanas . Elizabeth protagonizó la serie “Sorry for your loss” de Facebook Watch, donde interpretó a una mujer que debía lidiar con la muerte de su esposo. Su trabajo gustó a miles. El realismo que le daba a su papel, le valió ganarse un nombre dentro de la industria.

Su mediatización llegó cuando encarnó a Wanda Maximoff por primera vez en los “Vengadores: La Era De Ultrón” (2015), luego “Capitán América: Civil War” (2016), seguido de “Vengadores: Infinity War” (2018), “Vengadores: Endgame” (2019) y "WandaVision" (2021). Pero no es todo, pues será una de las estrellas de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde se explorará el multiverso de Marvel y mostrará a Wanda como una villana.