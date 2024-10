Andrés Hurtado arremete contra clínica 'San Juan de Dios': "El show de la teletón"

Durante la última emisión de 'Sábado con Andrés', el conductor Andrés Hurtado hizo público un caso de ayuda social en el que una madre de familia contó que no pudo continuar asistiendo a la clínica 'San Juan de Dios' junto a su hija con parálisis cerebral, porque no tenía dinero para solventar el tratamiento.

El popular 'Chibolín', utilizó unos minutos del espacio sabatino que maneja para dirigirse a la clínica 'San Juan de Dios' por no brindarle apoyo a la mujer que no pudo completar el proceso de tratamiento de su pequeña porque no contaba con los medios económicos necesarios.