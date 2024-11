Tula Rodríguez revela que no recibió herencia de Javier Carmona: “Ni un sol"

La presentadora Tula Rodríguez ha sorprendido a más de uno con sus recientes declaraciones en las que asegura que ella costea el 100% de los gastos de su hija, ya que no ha recibido ningún tipo de beneficio económico luego del fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

Ahora, luego de casi 2 años de la muerte el exgerente general de Latina , Tula Rodríguez se ha vuelto a referir al triste momento, pero esta vez para aclarar que no sido beneficiada con ningún tipo de herencia por parte de su fallecido esposo.

“¿Actualmente mantienes al 100% a tu hija?”, preguntó un seguidor a la conductora de 'En Boca de Todos'. “¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola porque es lo que me tocó, caballero no más”, respondió en unos videos compartidos en su cuenta oficial de Instagram.