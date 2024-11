Ethel Pozo revela que cambiaron la receta de su programa por el alza en el precio del pollo

“ El pueblo quiere hechos, ya no es factible seguir con el alza de todos los alimentos de la canasta básica. El día de hoy (4 de abril) teníamos programado un menú, pero ha sido una edición especial porque cuando hay que reír, reímos, pero cuando hay este tipo de noticias no podemos ser ajenos ”, indicó.

En esa línea Ethel señaló que entiende que no puede hacer un preparado de pollo o carne, porque las madres de familia no tienen dinero para comprar este producto. Por ello, se iba a cambiar el platillo, por uno más económico y nutritivo.

“Estamos viendo uno de los peores momentos de la historia de nuestro país, no solo la gasolina, sino los alimentos, entonces cómo podemos sobrellevar esto. Incluso nosotros, en una programa que tiene cocina a diario, hemos tenido que cambiar nuestro menú porque no les puedo presentar una receta de pollo porque ¿quién puede comprar el pollo? No puedo, impensable, ¿carne? ¿Quién la va a comprar?”, señaló la presentadora bastante indignada, para luego anunciar que el plato de esta edición sería croquetas de arverjas con mollejitas guisadas, una receta “económica y nutritiva”.