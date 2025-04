Olenka Mejía denuncia ciberataque tras ampay con Piero Quispe y muestra pruebas: "Me están pagando"

"Me están pagando para hackearte todo, eres la de Quispe, no?", es el mensaje que le enviaron a la modelo. Ante ello, Olenka manifestó lo siguiente: "¿Quién creen que está detrás de esto?". Recordemos que, tras emitirse el encuentro que tuvo ella con el exjugador de Universitario, Mejía realizó una denuncia policial.

Publicación que realizó Olenka Mejía. (Foto: Captura de pantalla)

"Hace días a raíz de la reproducción de un video en el programa Magaly TV me vienen llamando de distintos números de las cuales me amenazan a mí y mi familia. Por lo cual me he visto en la obligación de contratar agentes de seguridad que están conmigo y mi familia 24/7, también se denunció en las instancias respectivas, las cuales ya me otorgaron mis garantías personales. (...) Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el señor Piero Aldair Quispe Córdova", escribió.