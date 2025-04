Olenka Mejía cuenta TODO lo que pasó en el hotel con Piero Quispe: "No te creo ni mie..."

Olenka Mejía nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta y ahora no por involucrarse con Jefferson Farfán, sino por mantener una supuesta relación con el futbolista Piero Quispe, luego de que se difundieran unas imágenes de ellos ingresando al hotel del aeropuerto en Lima.

PUEDES VER: Pumas tomó fuerte decisión con Piero Quispe tras haber sido noticia por tema extradeportivo

La influencer no quiso quedarse callada y le reveló a un periodista del programa Magaly TV La Firme, todos los detalles del encuentro que mantuvo con el jugador de 23 años y además, de su vínculo sentimental.

¿Cómo fue el encuentro de Olenka Mejía y Piero Quispe?

En las imágenes reveladas por el programa de Magaly Medina, se ve que el cuando Olenka ingresa al hotel y al rato hace lo mismo el seleccionado peruano. En este sentido, de acuerdo a lo explicado por la joven, la razón de su encuentro fue porque él le debía de entregar una camiseta de que su hermano le había pedido.

"'Tu hermano me ha pedido una camiseta, te voy a hacer llegar, pero por favor veámonos'", contó Olenka. "Me dijo que no podía hacerlo en la recepción porque había mucha gente. Así que subí a la habitación, y fue allí donde, además de entregarme la camiseta, aprovechó para pedirme perdón por haberme negado a su esposa e hija", agregó.

Ella aseguró que no pasó nada cuando se encontraron esa fecha del ampay. "Hemos hablado, ese día no pasó absolutamente nada, duramos dentro de la habitación 15 minutos. Yo no te creo ni mier*, eres un mentiroso y el huev%&. Me dijo: 'sabes que Olenka dame tu cuenta, voy a devolverte, lo que has pasado porque yo soy un caballero'", indicó.

Por su parte, la ex saliente de Jefferson Farfán aseguró que mantuvo una relación con Piero Quispe que comenzó en julio del 2025 y finalizó en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, el exfutbolista de Universitario intentó retomar la relación varios meses después a inicio del 2023, pero ella le dijo que no.