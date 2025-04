Olenka Mejía DENUNCIA otra vez amenazas: "Cualquier cosa que me suceda, el único responsable será Piero Quispe"

Mediante sus redes sociales, Mejía reveló que está siendo víctima de amenazas y acoso. "Hace días a raíz de la reproducción de un video en el programa 'Magaly TV' me vienen llamando de distintos números de las cuales me amenazan a mí y mi familia".

"Me he visto en la obligación de contratar agentes de seguridad que están conmigo y mi familia 24/7", indicó y también reveló que ese mismo día de la publicación, sufrió un hackeo a su celular.

Olenka Mejía denuncia amenazas | Foto: Instagram

Lo más grave del asunto es que las amenazas no solo están dirigida a ella, quien pone en peligro su vida, sino también a la de sus seres queridos, además, en caso le suceda algo, lo señala al jugador como único responsable. "Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el Señor Piero Aldair Quispe Córdova. ¡No te tengo miedo, no me quedaré callada, no lograrás asustarme y menos amedrentarme!", enfatizó.