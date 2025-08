¡Emotivo! Mathías Brivio volvió a la conducción de 'Esto es Guerra'

La noche en 'Esto es Guerra' se llenó de emoción con el regreso de Mathías Brivio, quien anunció que el programa volverá a sus raíces. Expresó su entusiasmo por retornar y mencionó que aún se espera la llegada de una conductora.

"Vuelvo al programa después de 6 años, me fui en diciembre del 2019 y es muy fuerte estar acá. En América empecé mi carrera y volver es un gustazo. 'Esto es Guerra' me cambió la vida, así como cambió la vida de muchos. Estoy muy contento y vengo a cambiar absolutamente todo, desde esta noche será vuelta al origen", declaró Mathías Brivio durante su presentación en 'Esto es Guerra'.

Onelia está radiante junto a Mario Irivarren

Mathías Brivio revivió su segmento 'La verdad en el espejo' y convocó a Onelia Molina para responder a 8 preguntas y ganar un premio de mil soles. Después de su regreso de Chile con Mario Irivarren, la arequipeña Onelia Molina decidió no compartir detalles del viaje, cuidando su relación, afirmando que sus decisiones no son fruto de presiones de la producción de 'Esto es Guerra', sino de su propio sentir y pensar.

"¿Te fuiste de viaje con Mario para reconciliarte?", le preguntó Mathías a Onelia. Ante eso, ella optó por no responder porque "hay cosas que quiero cuidar". Luego, aclaró: "Todas las decisiones que he tomado son las que he tomado yo, no por otras personas, por lo que sentía y consideraba que era lo correcto", enfatizó.