Mario Irivarren hace gran revelación sobre Onelia: "Siempre va a ser mi amor"

Mario Irivarren abrió su corazón en la secuencia 'La verdad en el espejo', en Esto es Guerra y dijo que no le va alcanzar la vida para pedirle perdón a Onelia Molina por todo el sufrimiento de estos últimos meses.

El guerrero aceptó participar en dicha secuencia para compatir sus sentimientos hacia Onelia Molina y contar el actual momento que viven juntos, tras haber realizado un viaje a Chile.

"No me va alcanzar la vida para pedirle perdón, son mis actos pero si intención pero soy responsable. Le he hecho pasar momentos feos en estos meses que no se merecía", señaló Mario Irivarren.

Luego, enfatizó que la modelo arequipeña es la mujer más importante de su vida. "Si alguien tiene el gusto y placer de conocer a Onelia de manera cercana, sabe que es una persona noble, de buenos sentimientos y con un gran corazón. Ella no merecía ni un solo segundo de todo lo que pasó y eso es un dolor que me acompaña todos los días. Ella es una persona muy importante en mi vida, siempre va a ser mi amor", dijo con mucha sinceridad Mario.

Finalmente, contó que no tiene ningún tipo de problema con Diego Chávarri, expareja de Onelia y que acaba de ingresar a Esto es Guerra. "No tengo ningún problema con él. En el pasado hemos compartido en Combate y nos hemos llevado bien", detalló.