Brunella Torpoco celebra aniversario junto a figuras nacionales e internacionales

La salsera chalaca Brunella Torpoco tirará la casa por la ventana para celebrar su aniversario el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, junto a destacadas figuras nacionales e internacionales.

"Cada día me siento agradecida y bendecida por el respaldo que el público me brinda. Por eso, estamos organizando una fiesta especial para celebrar mi aniversario, compartir con mi gente y entregarles todo mi talento, como lo vengo haciendo en estos últimos años. El 27 de noviembre será una noche especial, en la que tendré grandes invitadas nacionales e internacionales", comentó Brunella Torpoco.

Brunella Torpoco es nominada a los Premios Heat

La cantante, oriunda del barrio de Chacarita, en el Callao, ha desarrollado una carrera en constante ascenso durante los últimos años, lo que le ha permitido ganar reconocimiento en el mercado internacional. Recientemente, fue nominada a la categoría de Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat, donde comparte la terna con figuras como Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Grupo Niche, Rubén Blades y Jerry Rivera, entre otros.

"El aplauso del público es la vitamina para seguir trabajando, creando y lanzando nuevos temas. Me siento feliz y orgullosa como peruana por la nominación recibida y espero el apoyo de todos. Hace poco también lancé un tema junto al maestro Melcochita, que se volvió viral en las redes sociales", indicó la artista.

A sus 28 años, la salsera peruana ha popularizado canciones como "Honda - Costumbres", "Mix Guarachas", "Otro ocupa mi lugar" y "Así fue", entre otras. Por ello, es considerada una de las voces destacadas de la nueva generación de cantantes de salsa.

Brunella Torpoco: ¿cuándo y dónde será su aniversario?

La celebración de su aniversario se realizará el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.