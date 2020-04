WhatsApp lanza segundo bloque de stickers sobre el coronavirus [FOTO]

WhatsApp se ha convertido en una herramienta indispensable en esta cuarentena por el coronavirus para poder conectarse con la familia y amigos, por algo la red social cuenta con dos millones de usuarios alrededor del mundo.

En este marco se lanzó hace unos días en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un primer paquete de stickers “Together at home” relacionados con el coronavirus, cuya principal finalidad es promover la prevención de la enfermedad.

Ahora lanzó su segundo paquete que consta de 20 stickers bajo el mismo nombre “Together at Home” (Juntos en casa), estas imágenes son de situaciones que se están viviendo en el mundo con el Covid-19.

Al igual que la primera entrega, estos stickers fueron lanzados con colaboración de la OMS y están disponibles en 9 idiomas: Alemán, árabe, español, francés, indonesio, inglés, italiano, portugués, ruso y turco.

We worked together with @WHO on a new 'Together at Home' sticker pack to help people stay connected throughout this moment and beyond. Send an air high five, celebrate our medical heroes, or show love to a personal hero in your life. Available now in your WhatsApp. pic.twitter.com/6xjKylYzRd