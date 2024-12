¡Con una TV Full HD! Peruanos vieron los penales en un carrito emolientero - VIDEO

El ingenio y creatividad de un peruano no conoce de límites, y esto se comprobar una vez gracias a un video viral que circula en TikTok . Decenas de compatriotas vieron la definición de los penales contra Paraguay en un carrito emolientero .

Seguro el señor tenía una radio o puso el partido en su celular. Si eso pensaste pues estás equivocado, puesto a que la creatividad de este peruano no conoce de barreras y se volvió viral en redes sociales por tener una TV incorporada .

Se desconoce si el señor incorporó una TV a su carrito emolientero para ver la Copa América 2021 o ya lo tenía desde antes. Lo que sí es cierto es que decenas de compatriotas no se perdieron del partido, mientras hacían sus compras.

Solo era cuestión de horas para que el video se vuelva viral en TikTok y genere la interacción de la comunidad. "Pensé que era New York", "Nuestro ingenio y creatividad no conoce de límites", "A eso le llamo valor agregado", "El señor hubiera dicho: 'me compran o apago la tele'", son algunos de los comentarios que se leen.