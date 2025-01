¡Que no te atrapen! Tinder permite bloquear a tus contactos telefónicos

¿Quieres ocultarte de alguien? Tinder reveló un nuevo truco para todos sus usuarios, se trata de poder bloquear a las personas a través de su número telefónico para que no puedan verte al buscar con quién hacer match. Así que, quédate en esta nota que aquí te explicaremos todo a detalle.

En resumen, la nueva función te permitirá colocar el número móvil de la persona que no quieras toparte en Tinder, ni que ella o él te encuentre, y así nunca sabrá que tienes la aplicación descargada. Esto te puede servir si no quieres hallar a tu ex o algún familiar.