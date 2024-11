Usuarios piden que Zambrano y Aquino sean titulares en los próximos partidos de la selección

Miles de cibernautas de Twitter le pidieron al 'Tigre' que tanto el 'Kaiser' Zambrano como el 'León' Aquino no solo sean convocados para los próximos partidos de Perú , sino que también estén el once titular de la blanquirroja.

Usuarios piden la vuelta de Carlos Zambrano y Pedro Aquino. Fuente: Twitter.

"No hay razones para que Aquino no vuelva a la selección", "No sabes como te extrañé hoy orejón (Zambrano) ", "Es urgente que Pedro Aquino regrese a la selección" y "Gareca perdona a Zambrano por favor" son algunos de los particulares mensajes que los fanáticos compartieron durante las últimas horas.