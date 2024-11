Ricardo Gareca sobre ausencia de Zambrano y Aquino: "No hubieran aportado nada"

El entrenador de la selección peruana , Ricardo Gareca , se refirió a la derrota que sufrió la escuadra nacional ante Brasil (0-2) por la fecha 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 , asegurando que, a pesar de no haber sumado de a tres, se encuentra conforme con el rendimiento de los jugadores.

"Dentro del desasrrollo del juego y más allá del trámite del partido, estoy conforme con los muchachos, ya que hicieron dentro de lo que pudieron ante una potencia como Brasil, por eso acepto la derrota sin dejar de reconocer que es muy difícil que no haya paridad por el descanso que tuvo Brasil", indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega nacional fue consultado sobre si la ausencia de Carlos Zambrano y Pedro Aquino hubieran mejorado el nivel del equipo en este encuentro, resaltando que, siente que no hubieran aportado nada en este contexto.

Pedro Aquino y Carlos Zambrano no fueron citados por Ricardo Gareca.

"Nosotros sumamos en dos partidos, no voy a opinar de los muchachos que no están, solo voy a opinar de lo que sucedió en el partido, entonces en los dos primeros encuentros, la selección sumó cuatro y en este contexto con Brasil, hemos perdido estando completo. Yo creo que cualquier jugador que hubiese estado con nosotros, no hubiese aportado absolutamente nada, carece de veracidad en este tipo de situación", señaló.