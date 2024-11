TikTok: 'Duende Verde' se suma al trend de 'Baila, Tilín' y se vuelve viral

A pocos meses de estrenarse la película Spider Man No way Home , un peruano se disfrazó de 'Duende Verde' con la intención de sembrar el miedo en la ciudad, pero lo único que consiguió fue sacar sonrisas.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y esto se puede ver reflejado en sus cifras: más de 290 mil vistas y 25 mil 'likes' en solo una semana. El peruano disfrazado de 'Duende Verde' demostró que no está "oxidado".

Los comentarios no se hicieron de esperar y varios usuarios señalaron que se trataría de una escena inédita de lo que se vería en diciembre con el estreno de Spider Man No way Home, donde se reunirían los tres Spider-Man.