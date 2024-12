Tiktok: joven quiso beber un shot de tequila y terminó comiendo sal

La red de TikTok no deja de sorprender gracias a sus divertidos videos que siempre se vuelven tendencia . Esta vez se trata de la cuenta @russso_cl, un joven que enseñaba cómo se debe tomar un shot de tequila pero pasó un mal momento.

La bebida mexicana por excelencia, cuenta con un peculiar ritual que no todos conocen, es por ello que un joven quien se encontraba en una discoteca, grabó un video para demostrar cuál es la forma correcta de probar la bebida.

De acuerdo a las imágenes, primero agarró la mitad de un limón y lo exprimió en su mano, luego tomó el frasco de sal y se lo echó en la boca, sin embargo, el contenedor estaba abierto. La divertida escena fue grabada por uno de sus amigos, quien no paraba de reírse.

Como de costumbre, los usarios no tardaron en dejar sus divertidos comentarios: "Pero por qué no escupe", "¿Y a ti te gusta la sal? A ti te encaaantaa" , "Era shot de sal y no de tequila" , entre otros.