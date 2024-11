"¡Pero qué ven mis oídos!": Conoce el origen del meme del 'Chorri'

La dinámica era simple, un engreído 'Claudio' (Carlos Álvarez) se encargaba de hacerle la vida imposible al Chorri (Walter 'Cachito' Ramírez), quién no perdía oportunidad de demostrar su amor por el Perú.

Walter 'Cachito' Ramírez.

Fue allí que soltó la icónica frase: "Pero qué ven mis oídos, mano. No lo puedo creer". Tras pedirle apoyo, ambos cracks accedieron, pero todo se frustró por soberbia del 'Chorri'. "A ti te enseñé la rabona, la bicicleta, la chilena. Y díganle al Cafú' que no me esté llamando", explotó.