Pasión de Gavilanes 2: Natasha y Michel Brown contaron detalles de la producción

Natasha Klauss y Michel Brown sorprendieron gratamente a sus miles de seguidores al realizar una amena entrevista para People en español y revelaron detalles no antes contados sobre cómo fue su regreso a la novela y qué pasará con la pareja en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes 2 .

Por su parte, la actriz que da vida a Sarita Elizondo, reconoció que comenzar a grabar sin su inseparable compañero de escena , quien en un inicio no iba a formar parte de la nueva temporada, fue un proceso "muy difícil" y de muchos sentimientos encontrados para ella.

Sin embargo, Michel aprovechó el momento para revelar la verdadera razón del por qué no iba a participar en un primer momento.

"Por tiempos", explica Brown, "no podía regresar pero al final se cayó el proyecto que tenía y podía hacer esta participación especial que se prolongó y podemos trabajar en la serie más tiempo y darle más desarrollo al personaje. La verdad cuando Telemundo me mostró también la historia y empecé a ver lo que estaban grabando y de la manera que lo están rodando, me dieron muchas ganas de participar y gracias a Dios estuvimos a tiempo", acotó.