TikTok: Conoce la nueva tendencia que reemplaza a las monedas en el pozo de los deseos

Los visitantes del Parque de las Leyendas , ubicado en el distrito de San Miguel, decidieron no arrojar más monedas al agua de las 'Islas de Monos' de la zona Selva, sino que la reemplazaron por tarjetas de crédito. Sí, así lo leyó.

Ahora el 'dinero plástico' es lanzado al pozo de los deseos y esto no pasó desapercibido por un usuario, quien decidió grabar este particular hecho y subirlo posteriormente a las redes sociales.

En cuestión de minutos ha alcanzado más de 55 mil 'Me gusta' y cientos de internautas no pudieron evitar comentar incluso se preguntaron dónde quedaba ese pozo de los deseos, "Ahora voy a ir para probar suerte con las tarjetas", "Pero botan tarjetas que ya no les valen o se vencieron", "Y pensar que antes tiraban monedas".