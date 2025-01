Test de personalidad: ¿Eres adicto al amor? Averígualo en 10 segundos

Todo en exceso puede causar adicción y aunque el amor es una emoción positiva, también podría causar males si es que no se maneja con cuidado. En la siguiente nota te dejaremos un test de personalidad para que conozcas que tan adicto eres a este sentimiento.

¿Qué haces cuando terminas una relación amorosa? A) Busco tener otra tan pronto como sea posible B) Me doy tiempo para mi mismo

¿Pasas mucho tiempo fantaseando escenarios con tu crush o pareja? A) Sí B) No

¿Cómo te sientes cuando estás cerca de tu crush? A) Nervioso, trato de huir y me da inseguridad que me vea B) Normal, bien, trato de actuar con confianza

¿Qué pasa cuando estás alejado de tu novia(o)? A) Me pongo triste y no paro de llamarle B) Estoy tranquilo mientras nos mantengamos comunicados

¿Qué pasa cuando alguien que te gusta te rechaza?

A) Me deprimo, pero trato de buscar a uno nuevo

B) Me pongo triste, pero no es lo más importante para mi