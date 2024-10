Hinchas sobre eliminación de Universitario: "Esto ya no es gracioso, es triste" - VIDEO

Universitario de Deportes no cumplió su sueño de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras caer ante Barcelona de Ecuador en un marcador global de 3-0. Este resultado preocupó a cientos de hinchas en redes sociales , incluso calificaron la situación de "triste".

"Esto ya no es gracioso, es triste", se lee en la descripción del video con más de 11 mil reproducciones en solo 10 horas desde su publicación en TikTok .

"Goles que no haces, goles que te hacen", "Soy aliancistas, pero muchachos lo hicieron bien", "A veces el fútbol no es justo, pero orgulloso de la entrega crema", "Los goles que no haces goles que te hacen", son algunos de los comentarios.