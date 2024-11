Revive el día en que Magaly Medina hizo karaoke sin saber que programa estaba al aire - VIDEO

De acuerdo a lo que se ve en el primer video, la actual conductora de ' Magaly TV, la firme '; aparece cantando con mucho sentimiento 'A llorar a otra parte' de los Hermanos Yaipén. Sin embargo, la popular 'Urraca' no se habría percatado que ya estaba al aire.

Segundos más tarde, la producción del programa le informó a la periodista que estaban en vivo, por lo que avergonzada pidió a su equipo mandar a corte. "¿Estamos al aire?, no puede ser… disculpen jaja. Por favor, corte comercial. Ney, no me hagas esto nunca jamás. Pido disculpas realmente al público", dijo Medina al darse cuenta de lo sucedido.