Coldplay hizo historia al ofrecer concierto inclusivo en lenguaje de señas

Tras haber anunciado su gira mundial denominada "Music of the Spheres", Coldplay hizo su gran debut el 19 de marzo en Costa Rica . Como era de esperarse, el show liderado por Chris Martin , brilló por el espectáculo de luces y sus fabulosas canciones.

“El día de ayer, en el concierto, hubo una sección especial para personas con problemas de audición que tenían chalecos que vibraban al ritmo de las canciones. Amarlos más no se puede ”, se lee en la publicación de la página Coldplay lyrics.

Finalmente Chris Martin los sorprendió interpretando "Somenthing just like this" en lenguaje de señas, para conectar con sus seguidores.