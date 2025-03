Davoo defiende a Perú tras polémico arbitraje ante Venezuela: "No fue penal"

"No quiero que se enojen por lo que voy a decir, es una opinión futbolística. Para mí no es penal, para mí el contacto no es lo suficientemente fuerte como para generar el penal. Siento que es más exageración que falta en sí. Les pido disculpas a los venezolanos, saben que los quiero, pero, para mí, eso no es penal", dice el argentino.