Jefferson Farfán se muestra más enamorado que nunca y dedica tiernas palabras a Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro ahora sí gritan su amor a los cuatro vientos tras confirmar su relación amorosa, pues el futbolista no tardó en realizar un tierno gesto hacia su amada y publicarlo en las redes sociales durante su viaje a Europa.

El viaje no lo realizó solo, sino también fue acompañado de su pareja Xiomy Kanashiro , quien no dudó en grabarlo como toda una fan enamorada con una tierna descripción como: "Mi Morchi". Ante ello, el popular Jefry le respondió en su cuenta de Instagram y le dijo: "Mi Chinis", junto a un corazón rojo.

Rápidamente, Farfán respondió que era un símbolo de amor confirmando así su relación con Xiomy. "Me llegó el amor, hermano… Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca", confesó feliz.

Por su parte, Xiomy hizo lo mismo el día lunes 17 de marzo en su programa digital "¿Ahora qué?. La influencer indicó que está muy contenta con esta nueva oportunidad en el amor, pero desde el principio dejó en claro que el futbolista no sería nada pasajero.

"Nosotros estamos muy felices y contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento que no esperábamos, como siempre he dicho, éramos amigos, y yo le había dicho que yo no iba a ser una más de su plato", señaló.