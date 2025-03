5 datos curiosos sobre la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro que seguro no conocías

"Me llegó el amor, hermano. Este 2025 es mío, mi galáctico" , mencionó Farfán junto a su compañero de conducción Roberto Guizasola . "De verdad, hermano, estoy feliz de la vida, todo muy bien, gracias a Dios", agregó.

Por su lado, Xiomy también se hizo presente para oficializar a la 'Foquita' en su programa llamado '¿Ahora qué?' "Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento que no esperábamos, como siempre he dicho, éramos amigos, y yo le había dicho que yo no iba a ser una más de su plato", expresó.