Jefferson Farfán destacó el nivel de Kevin Quevedo: "Es un jugador de selección"

La popular ‘Foquita’ se refirió al extremo de 28 años en el último episodio de su podcast, Enfocados, donde tuvo como invitado al defensa ‘íntimo’, Erick Noriega . Al respecto, Farfán no dudó en expresarle que, él considera que Kevin Quevedo siempre ha sido un jugador con nivel de selección , además que es de los pocos que tiene gol.

“Siempre he dicho que a mí me parece que Quevedo es un jugador de selección, pero él debe estar cerca al arco porque tiene gol, es el típico jugador de Alianza. Simplemente que, a veces está muy pegado a la banda, porque cuando él se acerca al delantero siempre le sobra algo. Es una persona que intuye el gol, de esos jugadores hay pocos”, declaró.

No obstante, esto no ha podido evitar que su precio de mercado no mejorase, pues desde el año paso se ubica en los 600 mil dólares, estando lejos de su máximo en 2019 cuando llegó a costar 900 dólares, según Transfermarkt.