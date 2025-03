La dura confesión de Erick Noriega luego de ser rechazado por Alianza: "Pensé en..."

“Me dijeron que no iba a hacer aceptado en el primer equipo y que estaba bien si quería seguir entrenando en reserva para mantenerme. Ahí me desanimé, pensé que esto no era para mí. Porque tuve contrato en Japón, pero no jugaba, no me salió la visa y no me aceptan en Alianza. Estaba desanimado, ya no quería jugar y pensé en dejar el fútbol”, declaró dejando sorprendidos a los presentes.