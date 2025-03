Shirley Arica REVELA que durmió y tuvo intimidad con Jefferson Farfán: "No es lo que parece"

La segunda pregunta fue si ella había dormido en la habitación de Farfán y la respuesta fue afirmativa. Además, agregó que no solo durmieron, sino también tuvieron intimidad, por lo que comenzó a tener sentimientos hacia él, pero no se concretó nada.

"Su actitud no era la misma, él comenzó a cambiar conmigo. Yo no estoy atrás de alguien… Yo quería una relación, él de repente no… Me pidió otra cosa y ser su novia, no", dijo Shirley a Beto.

Durante otro momento de la entrevista le consultaron si le regaló rosas azules a Farfán y ella dijo que si, en su cumpleaños. "Le regalé las rosas por las puras, porque no me invitó a su cumpleaños", contó Shirley.

Por último, ex pareja de Diego Chavarry contó que Jefferson Farfán le pidió una polera. "Me quedé a dormir con él y estaba con un vestido. Él no estaba en la casa… Fue lo primero que me gustó, porque tenía un montón de ropa. Al día siguiente me escribió la amiga diciendome sobre su polera", contó.