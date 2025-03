Reimond Manco no perdona y arremete otra vez contra Jefferson Farfán: "Si hablara.."

Las comparaciones a veces traen problemas y eso lo sabe muy bien Reimond Manco . La ex joya peruana, salió al frente a responderle a Jefferson Farfán sobre las comparaciones que el “10 de la calle” hace en su programa “Enfocados” .

Un problema que viene desde meses atrás, en dónde Manco criticó duramente a Paolo Guerrero , amigo y hermano de Farfán . Tras esto, la “foquita” viene diciéndole indirectamente al ex mundialista sub-17 el sobrenombre de “pisa paja”. Además de siempre tenerlo en cuenta en las comparaciones ante cada invitado que pisa su programa.

El último programa de “Enfocados” tuvo como invitado a Raúl Ruidíaz. El ex jugador de Universitario fue consultado sobre si él o Reimond Manco fue mejor en el balompié. A lo que Ruidíaz respondió que él era superior “de lejos”. Farfán, típico en sus opiniones, resaltó esa palabra y dijo fuertemente: “de lejos”. Desatando que el ex jotita responda.

Ante esto, Manco salió al frente en su programa de Youtube, “Rivales no enemigos” , a contestar y resaltó que si él hablaría de Jefferson Farfán lo enterraría a 5 metros y haría caer a un ídolo.

“Si yo hablara de ese jugador, te juro que cavaría un pozo y se enterraría 5 metros bajo tierra, pero yo no soy igual que él, yo si soy gente, respeto a su familia, lo respeto como jugador, solo como jugador que quede claro, eso se llama tener principios. Y si me sigue nombrando es porque le funciona. Está bien, no hay problema, algún día iré a su programa”, apuntó en Youtube.