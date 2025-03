Xiomy calificó con 1000 puntos a Farfán tras comentarios de Shirley Arica en 'El Valor de la Verdad'

"Sí, tuve algo con él, pero nada de lo que parece. No fue como lo pintan. (...)El 10 de la calle, ya 11. Cae una leyenda… Es que no todo es lo que parece", comentó la modelo entre risas. Ante estas declaraciones, Xiomy Kanashiro, pareja del exjugador de Alianza, no dudó en defenderlo.