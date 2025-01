"What If...?": Fecha y horarios de transmisión de la cinta de Marvel para Latinoamérica

La nueva serie animada de Marvel, What If...? , llegará por fin a nuestras pantallas por medio de Disney+ desde este miércoles 11 de agosto. Frente al nuevo estreno del UCM ¿Cuáles serán los horarios para la transmisión de la cinta en Latinoamérica? Te contamos ese y más detalles sobre el ansiado estreno de Marvel Studios a continuación.

Los guionistas y animadores han sido dotados por Disney de gozar de libertad creativa para la trama que presenta "What If...?". No obstante, esta nueva serie animada no contará con el rol de interpretación de voces de tanto Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Scarlett Johansson, Brie Larson y Elizabeth Olsen.