La película The Batman tendría regrabaciones al no convencer a Warner Bros

La esperada nueva entrega del murciélago, The Batman , atravesaría algunos cambios en el rodaje previo a su estreno mundial este 4 de marzo de 2022. Directos de Warner Bros no estaría contentos con el desarrollo de las escenas rodadas, por lo que la película del héroe de DC Comics tendría regrabaciones a la espera.

Según el sitio We Got This Covered, se aseguró que el malestar entre Pattinson y Reeves es tan grande que se especula que el intérprete británico no volverá a trabajar con el cineasta hasta que reciba un pedido de disculpas, esto debido a cambios de posturas en relación con el rodaje de The Batman