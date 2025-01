Spider-Man No way home: Kirsten Dunst responde por su participación

A solo un mes del estreno oficial de Spider-Man: No way home , Kirsten Dunst , la actriz que interpretó a Mary Jane ('MJ') en la primera trilogía del Hombre araña (con Tobey MaGuire), destrozó las ilusiones de millones de fans al revelar que los rumores sobre su participación en la película protagonizada Tom Holland son falsos.

Además, remató a quienes aún la recuerdan como 'MJ', en la saga dirigida por Sam Raimi, al decir que no ve películas de superhéroes porque no le llaman la atención.

“No he visto ninguna de ellas. No veo películas de superhéroes, de hecho. No veo nada así, no son mi tipo de películas. No puedo decirte cuándo fue la última vez que vi una. Creo que quizás vi Capitán América con un amigo en el cine, ¿cuál fue? Hace mucho tiempo cuando salió. No las veo”, declaró.