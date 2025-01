Ver Tráiler de Spider-Man ONLINE: avance arácnido será presentado por Sony y Marvel

La película más esperada del año tendrá su segundo avance este martes. Spider-Man: No way home se estrenará el 17 de diciembre, si la fecha no se modifica por la pandemia de la COVID-19, y en el nuevo adelanto que saldrá este martes a partir de las 5:00 p.m. aparecerían los tres héroes arácnidos Tom Holland [el actual 'trepa muros' del Universo Cinematográfico de Marvel - UCM], Tobey Maguire (2002-2007) y Andrew Garfield (2012-2014).