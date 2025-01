Spider Man No Way Home: ¿Quién golpea a Lagarto en el tráiler de Brasil?

El último martes por la noche, Sony Pictures reveló, a través de sus redes sociales, el segundo tráiler de Spider Man: No Way Home . El nuevo adelanto de cinta convocó a millones de fans del héroe arácnido de todas partes del mundo a estar atentos a las redes de la película, pues se creía que aparecerían Tobey Maguire y Andrew Garfield .

Sin embargo, en el tráiler que dura dos minutos, no aparecieron ninguno de los actores antes mencionados. Aunque, eso no quiere decir que no aparezcan en un futuro, pues el Doctor Octopus soltó la frase "Tú, no eres mi Peter". Esto sigue avivando más el hype por la cinta que se estrenará en diciembre.