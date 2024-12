The Last of Us en HBO sería una de las series más esperadas este 2022, dado el rotundo éxito del videojuego original. HBO Max ya tiene a sus protagonistas fijos, Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), por lo que el fichaje de personajes continuaría con una actriz de 'Euphoria'.

Tras el reciente éxito de 'Euphoria', la actriz sería al elegida para dar vida a Riley, de 'The Last of Us: Left Behind', esto luego de su papel siendo a la hermana de Rue (Zendaya).

Aún si una fecha de estreno, The Last of Us se espera que se estrene este 2022. La producción empezará con la historia de Ellie, una niña que intenta sobrevivir junto a un hombre llamado Joel, bajo las circunstancias de un mundo post-apocalíptico donde un virus mutó a las personas del planeta.

The Last of Us: HBO tendría a la mira una actriz de 'Euphoria' para interpretar a Riley / Foto: Twitter

Como se sabe, la precuela del juego, 'Left Behind', estaría presente en la nueva producción de HBO, por lo que puede esperar que las apariciones de Storm Reid como Riley sean a modo de Flashback.