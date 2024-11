Oscar: Las 11 ocasiones donde la Academia le 'robó' la estatuilla al actor que lo merecía

Los Premios Óscar nos impresionan cada año; sin embargo, es común que los fans se sientan decepcionados cuando sus actores o películas preferidas no son nominados o no obtienen premios. Este asunto se investiga en el artículo actual.

Docenas de actores han tenido interpretaciones increíbles a través de los años, pero nunca han ganado un Premio de la Academia, ya sea porque se enfrentaron a otros grandes o porque no fueron nominados. Por esta razón, te contamos todas las veces que el certamen le 'robó' el premio a un actor.

Los Premios Oscar: Conoce las 11 veces que la Academia fueron injustos con los actores.

1. 'Chaplin' - Robert Downey Jr

Robert Downey Jr merecía ganar el Oscar a mejor actor por interpretar a Chaplin, sin embargo, perdió contra Al Pacino quien también había hecho una gran interpretación.

2. 'Winter's Bone' - Jennifer Lawrence

Su papel en Winter's Bone' realmente había sido considerado merecedor de la estatuilla, no obstante, la actriz no fue tomada en cuenta.

3. 'Nocturnal Animals' - Amy Adams

Amy Adams fue considerada por los fans para ganar el premio de la Academia con su en 'Arrival' y 'Nocturnal Animals', sin embargo para los directores del Oscar esta opinión no era la misma, por la que no fue nominada.

4. 'Fatal Attraction' - Glenn Close

Glenn Close no ha ganado ningún Oscar, pero lo cierto es que para los fans era la indicada para ganar una estatuilla por su papel en 'Fatal Attraction' , ya que la consideran como una de sus mejores películas.

5. 'Pulp Fiction' - Samuel L Jackson

Samuel ha tenido solo una nominación y esa fue por su papel en 'Pulp Fiction' y aunque merecía el premio, la Academia no pensó que la violenta obra de Tarantino fuera suficiente para ayudarlo a ganar. No obstante, en el 2022 recibió un Oscar honorario por su gran carrera.

6. 'The Godfather' - Al Pacino

¡ESTO FUE UN ROBO! Así lo consideraron los fans. Según los críticos, Al Pacino había hecho un gran trabajo como mafioso, ero esta vez no le valió para ganarse un Oscar

7. Beautiful Mind' - Russell Crowe

Muchos pensaron que Russel Crowe se llevaría el premio a mejor actor por su papel en 'A Beautiful Mind' pero, al final terminó siendo Denzel Washinton el que se llevó el Oscar por su papel en 'Training Day'.

8. 'Schindler's List' - Ralph Fiennes

Ralph dejó a todos impresionados con su papel como el soldado Nazi en la película 'Schindler's List' pero no pareció no ser suficiente para hacerlo merecedor de un Oscar.

9. 'The Hurricane' - Denzel Washington

Muchos consideraron que Denzel debió ganar un Oscar por su interpretación en 'The Hurricane', pero para la academia no fue así y el premio terminó yendo para Kevin Spacey por su papel en 'American Beauty'.

10. 'At Eternity's Gate' - Willem Dafow

Dafow Interpretó a Vincent van Gogh en la película biográfica 'At Eternity's Gate', por la que fue nominado al Oscar pero no ganó. También actuó junto a Robert Pattinson en The Lighthouse, uno de los thrillers más pintorescos y fascinantes de los últimos años.

11. 'There Will Be Blood' - Paul Dano

Paul Dano debió haber estado nominado a mejor actor de reparto en los Premios Oscar 2008, pero no fue así. La interpretación extremadamente espeluznante y manipuladora de Paul Dano de Eli Sunday no fue premiada.