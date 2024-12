Will Smith: Conoce qué beneficios pierde el actor tras renunciar a La Academia

El pasado 1 de abril, Will Smith renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tras el incidente que tuvo con el comediante Chris Rock en la edición número 94 de los Premios Oscar 2022. Como se recuerda, el presentador del evento hizo una broma pesada a su esposa, Jada Pinkett y recibió una cachetada por parte del protagonista de "Soy leyenda".

"Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia", escribió Will Smith en su red social.

Sin embargo, la gran pregunta es qué beneficios pierde Will Smith al dejar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Según la cadena CNN, el galardonado a ´Mejor Actor´ ya no sería invitado a las proyecciones y eventos que son clave para la promoción de los filmes. Incluso, ya no votaría por los nominados a los Premios Oscar. Sin embargo, sí podría recibir una estatuilla si la Academia lo considera, pues no es necesario tener dicha membresía para competir.