¿Efecto Will Smith? Presentador de los Grammy apareció con casco por miedo a golpe

Los premios Grammy 2022 se llevan a cabo este domingo 3 de abril en Nueva York, Estados Unidos, y todos los amantes de la música están atentos para conocer a los ganadores de la noche. Sin embargo, en un instante la atención se desvió totalmente a uno de los presentadores debido a que ingresó con un casco al escenario. ¿Teme por si aparece Will Smith?

Su nombre es Nate Bargatze, un conocido comediante estadounidense de 43 años que fue convocado para presentar uno de los premios Grammy. No obstante, al momento de ingresar al estrado sorprendió a todos y dejó unas fuertes palabras dirigidas a Will Smith, quien sigue siendo criticado por la bofetada que le dio a Chris Rock en los Oscar .

"Ahora los comediantes tenemos que usar esto para protegernos", señaló el hombre en cuestión, aunque lo hizo bromeando y no se refirió explícitamente a Will Smith. No obstante, segundos antes el autor estadounidense LeVar Burton había pedido que por favor nadie lance cachetadas.