Will Smith renuncia a la Academia tras agresión a Chris Rock en los Oscar 2022

El actor Will Smith mediante un comunicado dio a conocer su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, esto ocurrió tras el incidente con el comediante Chris Rock , durante la edición 94 de los Premios Oscar 2022 .

Incluso, se supo que la Policía de Estados Unidos iba a detener al intérprete , pero Chris Rock decidió no emitir cargos en contra de Smith.

“Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia ”, escribió Will Smith.

Tras la renuncia del Actor, Will Smith, este ya no formará parte del círculo de actores, actrices, productores, fotógrafos, maquillistas, realizadores y demás personas que conforman la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y, por lo tanto, ya no tiene ‘ni voz ni voto’ en la misma.