Oscar 2022: Will Smith explota en lágrimas al recibir galardón y deja emotivo mensaje

¡Para la impresión de todos! Will Smith ganó el premio a 'mejor actor' tras su gran interpretación como 'King Richard', sobre todo, momentos después de propinarle una gran bofetada a Chris Rock por mencionar a Jada-Pinkett Smith en una broma en vivo.

Will Smith fue invitado a recoger la estatuilla dorada a 'Mejor actor', por lo que el actor procedió a dar sus palabras de gratitud entre lágrimas a la Academia , y aprovechó en mencionar los temas del respeto tras la agresión a Chirs Rock.

"Richard fue un defensor acérrimo de su familia y en este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga en este mundo (..) He recibido la llamada de amar y proteger a la gente y ser un río para mi gente", mencionó Will Smith.