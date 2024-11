Las reacciones de los actores tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock

La ceremonia de los Premios Óscar 2022 parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, un bochornoso incide ocurrió que dejó a todos los presentes en shock y seguramente también a más de uno que seguía la transmisión en vivo por televisión. Will Smith protagonizó una agresión contra su colega Chris Rock.

Aquello enfureció al exprotagonista de “Hombres de negro”, quien fue hasta Rock y le propinó un golpe en el rostro. Luego, regresó a su lugar y desde allí le gritó que no volviera a hablar de su pareja.

El incide dejó varios segundos de silencio y muchos rostros anonadados ante la reacción de Smith. Uno de ellos fue el de Nicole Kidman , que no podía evitar mostrar su rostro de sorpresa al ver la agresión.

Asimismo, se pronunció mediante su twitter la cantante, Soraya Arnelas: “Todos sabemos que el puñetazo que Will Smith dio anoche al presentador en la gala de los Oscars “no estuvo bien” A quien cojon** le importa quedar bien cuando se ríen de la enfermedad de tu mujer delante del mundo entero. ¡A ver si aprendemos a reírnos de otras cosas!”, publicó.



Por otro lado, el productor de los Oscar, Will Packer, acudió a Twitter para escribir qué le había parecido el altercado: "Bueno... dije que no sería aburrido", se lee en la publicación.