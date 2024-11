Premios Óscar 2022: Cuál fue el discurso de Will Smith tras ganar el premio a mejor actor

Will Smith se llevó los flashes de la Academia no solo por haber ganado la estatuilla a mejor actor por su performance en 'Rey Richard: una familia ganadora', sino por la escena incómoda que vivió minutos antes con Chris Rock , quien hizo una broma sobre la esposa de Smith, hecho que fue tomado a mal por el otrora protagonista de 'Hitch'.

Cuando escuchó su nombre como ganador de la boca de Uma Thurman, el ex 'Príncipe del Rap' besó primero a su mujer y luego se subió al escenario por segunda vez en la noche.

Entre lágrimas expresó: “En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me llamó a hacer en este mundo. En mi vida me llamaron a amar y proteger a la gente, y ser un sostén para mi gente. Sé que al hacer lo que hacemos, tienes que poder aceptar el abuso, que la gente hable pavadas sobre vos, y que la gente te falte el respeto. Tienes que sonreír y fingir que está todo bien. Denzel (Washington) me dijo ‘ten cuidado, cuando estás en tu momento más alto es cuando el diablo viene por ti".