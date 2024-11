Premios Grammy 2022: Repasa lo mejor de la premiación y todos los ganadores

¡Lady Gaga vestida de verde! La reina del pop tiene su gran presentación en los Grammy 2022.

Brillante, increíble, asombroso, sensacional, espectacular, mencionan en las redes sociales.

If there’s one (or 8) things we can always expect from a @ladygaga performance, is that it will be brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. #GRAMMYs pic.twitter.com/nt0qjaOp00