¿Cuándo se estrena la secuela de 'The Devil Wears Prada' en Estados Unidos? Todo lo que debes saber

Disney ha confirmado oficialmente que la esperada secuela de la icónica comedia 'El diablo viste de Prada' o 'The Devil Wears Prada' llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

La noticia llega después de meses de especulación desde que se supo, en julio pasado, que el estudio estaba desarrollando una nueva parte de la exitosa cinta estrenada en 2006. En esta nota te brindamos todos los detalles que se saben hasta el momento de la segunda entrega.

¿Regresará Meryl Streep en esta nueva entrega de 'The Devil Wears Prada'?

Según Variety, aunque en 2023 se reportó que Meryl Streep y Emily Blunt volverían a interpretar sus papeles, no hay confirmación oficial del elenco hasta el momento. Stanley Tucci, quien dio vida al querido editor Nigel, comentó recientemente en una entrevista con Variety que sí hay un proyecto en marcha, pero no pudo dar más detalles. “Si se concreta, me alegraría mucho. Pero si digo algo, probablemente terminaré en la cárcel de actores”, bromeó.

¿De qué tratará ‘The Devil Wears Prada 2’?

La secuela explorará una nueva etapa en la vida de Miranda Priestly, interpretada originalmente por Streep. Ahora se enfrenta al declive del mundo editorial impreso, mientras lucha por mantener el poder e influencia de su revista en la era digital.

En medio de esta crisis, debe interactuar con el personaje de Emily Blunt, quien ahora ocupa un cargo ejecutivo de alto nivel en un conglomerado de lujo que controla gran parte del presupuesto publicitario que Priestly necesita para sobrevivir. La trama promete una nueva batalla de poder entre estas dos mujeres fuertes, ahora en lados distintos del negocio.