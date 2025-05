'Los juegos del hambre': cómo participar en el casting mundial para actuar en la próxima película

Calificada como la mejor, según los mismos fanáticos de la franquicia. La próxima película de 'Los juegos del hambre' tendrá en su reparto a Kieran Culkin, Elle Fanning, Maya Hawke, Ralph Fiennes y más.

'Los juegos del hambre: el amanecer en la cosecha' es una precuela que se centra en los eventos previos a la historia de Katniss Everdeen, para ser más específicos, en los 50th Hunger Games, que también se conocen como Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Fans podrán audicionar para actuar en nueva película de 'Los juegos del hambre'

A través de su cuenta oficial de X, se confirmó que los creadores de 'Los juegos del hambre' han invitado a los fanáticos de todo el mundo a realizar una audición virtual. El elegido será parte de la nueva película.

"Este es un casting oficial: un fanático afortunado será seleccionado para un papel en 'Sunrise on the Reaping'. Para audicionar, danos lo mejor de ti: representa una escena, canta una canción o sorpréndenos con algo completamente nuevo. Todos los talentos son bienvenidos", dice el anuncio donde también se indica que no es necesario tener experiencia previa.

Cast completo de 'Los juegos del hambre'. | Foto: Captura

¿Cómo hago para actuar en la nueva película de 'Los juegos del hambre'?

Si quieres mostrar tu audición, deberás subir tu video de un minuto o menos, etiquetar a TheHungerGames en su cuenta oficial de X e incluir #SOTRCastingContest y #TheHungerGames en la descripción de tu post. Revisa las reglas completas aquí.